【新品未使用】RHCA ロンハーマン ニューエラ コラボ キャップ フリーサイズ

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ご覧頂きありがとうございます！即購入可能です。ご購入いただいてから24時間以内の発送を心がけております。こちら、ロンハーマンrhc、ニューエラのコラボキャップになります。大人気商品のため、かなり希少価値が高まっております。購入してすぐにツバに貼ってあったシールは剥がしました。未使用品になります。カラー：ブラック×ホワイト（ロゴの文字）サイズ：フリーサイズ(スナップバックで調整可能)採用了厚重感的3D刺繡。背面是《RHCA》的刺繡。其側面還刺繡著NEWERA的標誌。新品、未使用品ですが、デリケート素材の為、輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみ等ある場合がございます。商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。