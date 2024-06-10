吉野北人　フラッグストラップ・缶バッジ　セット

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商品詳細
THERAMPAGE16吉野北人のフラッグストラップ会場ガチャ 缶バッジのセットです。フラッグストラップは中身確認のため開封しましたが、新品・未使用です。即購入可能です！ご質問などありましたら、お気軽にコメント下さい！自宅保管の為、ご理解のある方のみお願いします(^o^)v人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBE
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