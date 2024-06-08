Supreme Leather Camp Cap 維駒 ikoma ρуρуρу

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#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeLeatherCampCapシュプリームレザーキャンプキャップ定番のキャンプキャップを大胆にレザーで作ったラグジュアリーモデル。インスタグラマーの維駒氏も愛用されているモデルです。6年前のモデルがこの状態で出てくることはもうないかと思いますので、この機会に是非。カラー：DesertCamo/デザートカモシーズン：2017ss生産国：アメリカタグ付き新品未使用ですが、購入から年月が経過していること、生産～流通～保管過程において、レザー特有の細かな傷等、多少の瑕疵があるかもしれませんので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。付属品はタグのみです。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポス、または宅急便コンパクトを予定しております。