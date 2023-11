✨新品未使用✨ポール・スチュアート　ネクタイ　動物柄　ハンドメイド　赤系　ウール

#Beeeagle#Beeeagleのネクタイ一覧はこちら【商品説明】ボルドー寄りの落ち着きのある色味に可愛らしい犬柄があしらわれたネクタイです。可愛らしさの中にも品を感じさせてくれ、大人の洒落感溢れるデザインです!ウール素材なので見た目からも優しさと温もりが感じられます♪一点物につきお早めにどうぞ!!ビジネスシーンでお探しの方にはハイブランドなネクタイでパフォーマンス、モチベーション向上にお役立て下さい♪又、パーティーやセレモニーのフォーマルなスタイル、オシャレ好きや古着好きな方のカジュアルなスタイル等にも是非お役立て下さい♪●サイズ全長:約146cm大剣:約8cm ●素材ウール100%●カラーボルドー(赤) 動物柄(犬)ハンドメイド【参考価格】19,800円+税●状態新品未使用品ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。◆◇◆◇フォロー割り♢◆◇◆ご購入前にフォローして頂くだけで、下記の割り引きを適用させて頂きます。1000円〜2999円→100円割引3000円〜4999円→200円割引5000円〜6999円→300円割引7000円〜 →500円割引…を割り引かせて頂きます。*フォロー割りご希望の方は必ずご購入前にコメントにてお知らせ下さい。尚、購入後の割り引きは致しかねます。#Beeeagle#Beeeagleのネクタイ一覧はこちら ★☆★注意事項★☆★古着を多く取り扱います。入念にチェックしておりますが、素人検品の為、目立たない傷や汚れ等を見落とす場合があるかも知れませんのであくまで中古品としてご理解、ご了承下さい。折りたたんでの発送になります。多少シワがついてしまう場合があるかもしれませんが、当て布の上からアイロンやスチームを使用していただくか、クリーニングに出すと良いかと思います。



ポールスチュアート ヨット柄 船柄 カモメ柄 ネクタイ グレー



ポールスチュアート ヨット柄 船柄 カモメ柄 ネクタイ グレー | フリマアプリ ラクマ



