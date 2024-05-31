◆良品◆クリスチャン ディオール Dior ネクタイ ビンテージ レトロ 茶色

ご覧いただきありがとうございます!!全出品ネクタイを見たい方はこちら♪⇒#ozoのネクタイ一覧◆セット割◆◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎2本同時購入→300円off!!3本同時購入→600円off!!4本同時購入→1000円off!!◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎◽︎◾︎※同時購入の際、コメントにて商品番号をまとめてご記入ください。◆フォロー・リピート割◆アカウントをフォローまた、リピートしてくだった方一律200円off!!※割引を希望する方はコメント欄に「フォロー割希望」「リピート割希望」とコメントください。◆商品名◆クリスチャンディオールネクタイ◆size◆長さ:約138cm大剣幅:約9cm小剣幅:約4cm◆material◆50%綿50%毛◆condition◆・ランクA・使用感は、ありますが、目立ったキズやシワがない良品です♪◆購入先◆大手ブランド専門ショップ真贋済みお気に召したネクタイが見つかりましたら早い物勝ち、即購入可なのでお早目のご購入をお勧めします♪※その他、発送方法、注意点などはプロフィールをご覧ください。商品名番号:304#古着#ビジネスネクタイ#ヴィンテージ#ビンテージ#ブランド#ハイブランド#フォーマル#カジュアル#スーツ#オシャレ#プレゼント



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