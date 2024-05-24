e135 二つ折り 財布 カード18枚収納 ボックス型 小銭入れ 本革 メンズ

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商品詳細
メイン素材:レザー表地:レザー留め具の種類:NoClosure✅【大容量カード18枚収納】ビジネスシーンでもお使い頂ける大容量2つ折り本革財布。これ１つで必要な物全てを持ち歩けます。✅【使いやすさへのこだわり】どこにどのカードがあるのか分かりにくい、小銭が沢山入らない、出しにくい、大容量財布にありがちな課題を解消。沢山入れるからこそ「使いやすさ」にこだわりました。✅【高級フルグレインナッパーレザー本革財布】外側には高級フルグレインレザー、内側には高級合皮マイクロファイバーレザーを使用。耐久性・耐摩耗性の高さで、上品かつ高級感を保ちながら長くお使い頂くことが出来ます。✅【飽きのこない定番デザイン×本革仕様】シンプルなデザインながら上品な本革仕様で、ビジネスシーンからカジュアルなシチューションまで、年齢問わず幅広くお使い頂けます。✅【仕様】カード入れ4枚×4面、オープンポケット×2、合計カード18枚収納可能。大容量財布にありがちな「沢山入れると閉じれない」課題を解消、沢山入れても使いやすい本革財布です。
http://narcologia.ru/goods/secretarial602016.html
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