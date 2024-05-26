PRADA プラダ 二つ折り財布 SAFFIANO

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···レザー男性向け二つ折り財布女性にもオススメ！ネットで69,700円でプレゼント用に購入しましたが、渡せませんでしたので出品します。全くの新品未使用品です！写真のBOXに入れてお送りします。即購入歓迎いたします
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