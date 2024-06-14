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- 80s〜90s old stussy T-Shirt
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商品詳細
80年代から90年代前半のオールドステューシーのTシャツになります。プリントは前面左胸だけとシンプルながら、お馴染みのスカル柄がナイスな1枚。カラーも紫と紺色の中間ぽい色が当時のステューシーらしい1着。状態は首のリブの後ろ側のダメージと背中に小さな穴が1つ、また右袖のステッチ部分に1カ所小さな穴、裾のステッチの縫いが1カ所よれている場所がありますので、それぞれ写真のご確認をよろしくお願い致します！サイズ:L肩幅:53cm袖丈:22cm身幅:54cm着丈:74cmカラー:パープル ネイビーの中間ペンギントリッパーヴィンテージ古着usedベルベルジンワッツアップwhatzupボストックvostokピグスティpigstyポーカーズハルキの古着
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