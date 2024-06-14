80s〜90s old stussy T-Shirt



80s 90s old stussy Tシャツ 黒タグ ダイス サイコロ | labiela.com 80s 90s old stussy Tシャツ 黒タグ ダイス サイコロ | labiela.com



80s 90s old stussy 黒タグ Tシャツ ダメージ 安価 49.0%割引 www ... 80s 90s old stussy 黒タグ Tシャツ ダメージ 安価 49.0%割引 www ...



80s old STUSSY T-shirt | What’z up powered by BASE 80s old STUSSY T-shirt | What’z up powered by BASE



OLD STUSSY 80s-90s初期 USA製 黒タグ STUSSY Fusion Tシャツ(M)[値下 ... OLD STUSSY 80s-90s初期 USA製 黒タグ STUSSY Fusion Tシャツ(M)[値下 ...



OLD STUSSY/オールドステューシー】80s/90sヴィンテージSTUSSY大特集 ... OLD STUSSY/オールドステューシー】80s/90sヴィンテージSTUSSY大特集 ...



old stussy 80s 90s USA製 ドラゴン tシャツ ベージュ old stussy 80s 90s USA製 ドラゴン tシャツ ベージュ



80s 90s ヴィンテージ オールド ステューシー Tシャツ 【在庫一掃 ... 80s 90s ヴィンテージ オールド ステューシー Tシャツ 【在庫一掃 ...



80's～90's OLD STUSSY プリント Tシャツ 黒タグ XLサイズ USA製 |... 80's～90's OLD STUSSY プリント Tシャツ 黒タグ XLサイズ USA製 |...



80's～90's OLD STUSSY プリント Tシャツ 黒タグ XLサイズ USA製 |... 80's～90's OLD STUSSY プリント Tシャツ 黒タグ XLサイズ USA製 |...



STUSSY - ☆プロフ必読☆80s 90s OLD STUSSY Tシャツの通販 by keito's ... STUSSY - ☆プロフ必読☆80s 90s OLD STUSSY Tシャツの通販 by keito's ...



80's～90's OLD STUSSY 80's～90's OLD STUSSY



80s90s Old Stussy Tシャツ 首リブ 黒タグ 総柄 ヴィンテージ 話題の ... 80s90s Old Stussy Tシャツ 首リブ 黒タグ 総柄 ヴィンテージ 話題の ...



激レア】old STUSSY 80s 90s Tシャツ オーストラリア製 新作モデル ... 激レア】old STUSSY 80s 90s Tシャツ オーストラリア製 新作モデル ...



STUSSY(ステューシー) / 80s/90s/黒タグ/OLD STUSSY/Tシャツ/L ... STUSSY(ステューシー) / 80s/90s/黒タグ/OLD STUSSY/Tシャツ/L ...



80s 90s old stussy Tシャツ 黒タグ ダイス サイコロ | labiela.com 80s 90s old stussy Tシャツ 黒タグ ダイス サイコロ | labiela.com

80年代から90年代前半のオールドステューシーのTシャツになります。プリントは前面左胸だけとシンプルながら、お馴染みのスカル柄がナイスな1枚。カラーも紫と紺色の中間ぽい色が当時のステューシーらしい1着。状態は首のリブの後ろ側のダメージと背中に小さな穴が1つ、また右袖のステッチ部分に1カ所小さな穴、裾のステッチの縫いが1カ所よれている場所がありますので、それぞれ写真のご確認をよろしくお願い致します！サイズ:L肩幅:53cm袖丈:22cm身幅:54cm着丈:74cmカラー:パープル ネイビーの中間ペンギントリッパーヴィンテージ古着usedベルベルジンワッツアップwhatzupボストックvostokピグスティpigstyポーカーズハルキの古着