【Supreme】帽子/キャップ/アップル/ストリート/USA製/ロゴ/新品

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商品詳細
【Supreme】シュプリーム商品名：帽子/キャップカラー：ライトグレー/灰色/グリーン/緑品質：コットン100％製造：USAサイズ：フリー大人気ストリートブランド、シュプリームのキャップです。フロントに目立つグリーン色のアップル（りんご）のデザインがお洒落です。後頭部の刺繍ブランドロゴもお洒落です。男女兼用・ユニセックスで使用できます。後ろのベルトで調整できます。購入後、一度も被らず飾っていました。新品タグ付き、未使用品になります。
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