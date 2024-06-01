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BEAMS F／ビームスエフ　ネクタイ　ドット　ブラック
商品番号 U28475340773
商品名

BEAMS F／ビームスエフ　ネクタイ　ドット　ブラック
ブランド名 ビームスエフ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

若干の締めはありますが、擦れや汚れなどのない美品です。【備考】※コンパクトに畳んでの発送となりますので到着時にシワなどが入ります。※美品ですが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。※細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※すり替え防止のため発送後の返品は不可でお願いします。フランコバッシホリデーアンドブラウンフランチェスコマリーノルイジボレッリスティレラティーノドレイクスロバートフレーザーシーワードアンドスターンad\u0026cブロックルハーストリングヂャケット
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