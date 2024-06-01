BEAMS F／ビームスエフ　ネクタイ　ドット　ブラック

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若干の締めはありますが、擦れや汚れなどのない美品です。【備考】※コンパクトに畳んでの発送となりますので到着時にシワなどが入ります。※美品ですが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。※細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※すり替え防止のため発送後の返品は不可でお願いします。フランコバッシホリデーアンドブラウンフランチェスコマリーノルイジボレッリスティレラティーノドレイクスロバートフレーザーシーワードアンドスターンad\u0026cブロックルハーストリングヂャケット