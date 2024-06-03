ラブライブ!サンシャイン　ビッグアクリルスタンド　渡辺曜

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商品詳細
「みんなで選んだアクリルスタンド」Aqoursの「渡辺曜」になります。新品、未開封です。新品未使用になりますが素人保管のため気になる方は御遠慮ください。即購入⭕️高海千歌渡辺曜桜内梨子黒澤ルビィ津島善子国木田花丸黒澤ダイヤ小原鞠莉松浦果南
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