RED WING/レザー/レッドウイング/ベルト/希少/美品/ミドルウォレット

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商品詳細
REDWING/レザー/レッドウイング/ベルト/財布/美品/ミドルウォレットカラー...ブラック財布形...二つ折り材質...レザー付属品は御座いません。使用頻度は少ない為状態は良好ですが、神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮下さい。お写真の色味は、撮影時の光の関係で現物と異なる場合がございますので、気になられた方はあらかじめコメントにてお知らせください。宜しくお願い致します。
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