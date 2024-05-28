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RED WING/レザー/レッドウイング/ベルト/希少/美品/ミドルウォレット
商品番号 J52012337549
商品名

RED WING/レザー/レッドウイング/ベルト/希少/美品/ミドルウォレット
ブランド名 レッドウィング
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REDWING/レザー/レッドウイング/ベルト/財布/美品/ミドルウォレットカラー...ブラック財布形...二つ折り材質...レザー付属品は御座いません。使用頻度は少ない為状態は良好ですが、神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮下さい。お写真の色味は、撮影時の光の関係で現物と異なる場合がございますので、気になられた方はあらかじめコメントにてお知らせください。宜しくお願い致します。
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