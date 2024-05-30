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ニューエラ　ゴアテックスキャップ 59FIFTY
商品番号 L66882614684
商品名

ニューエラ　ゴアテックスキャップ 59FIFTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,799 円
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商品詳細

カラー...ブラックサイズ　71/2数年前に購入後外で数回着用しましたが、定期的に使用するわけではないので出品いたします。潰れないようなダンボールに入れて発送予定です。
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