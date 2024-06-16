極美品✨付属品完備✨PRADA 二つ折り財布 メタルロゴ サフィアーノ　黒

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます✨■アイテム詳細プラダPRADA折り財布二つ折り三つ折りコンパクトウォレットサフィアーノレザーレザーメタルロゴ三角ロゴフラップ黒ブラックメンズレディースユニセックス■型番2MC066■収納カード入れ9コ小銭入れ1コ札入れ1コ■定価78000円■サイズタテ:9cmヨコ:10cmマチ:1cm■付属品保存箱ギャランティカード■状態1ヶ月のみ使用になります。目立った傷や汚れもなく、とても綺麗な状態です✨都内のセレクトショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/choice732785.html
http://narcologia.ru/goods/mythic285135.html
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