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D＆G メンズベルト　8月31日までの出品です
商品番号 T41321115055
商品名

D＆G メンズベルト　8月31日までの出品です
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェアンドガッパーナ　メンズベルトカラーはブラックです。サイズ（素人採寸）全長...約114cm幅...約4cmバックルサイズ...横8cm、縦4.6cm全体的に使用感あり、歪み(写真8枚目)もあります。写真7枚目のベルト穴ですが、左から2つ分は自分で開けた穴です。8月31日までの出品です。
http://narcologia.ru/goods/sucrose249840.html
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