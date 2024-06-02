D＆G メンズベルト　8月31日までの出品です

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商品詳細
ドルチェアンドガッパーナ メンズベルトカラーはブラックです。サイズ（素人採寸）全長...約114cm幅...約4cmバックルサイズ...横8cm、縦4.6cm全体的に使用感あり、歪み(写真8枚目)もあります。写真7枚目のベルト穴ですが、左から2つ分は自分で開けた穴です。8月31日までの出品です。
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