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エルメス リバーシブルベルト（サイズ85）
商品番号 T47578210663
商品名

エルメス リバーシブルベルト（サイズ85）
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 21,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのリバーシブルベルト（ベルト幅32mm）です。2022年に都内で購入しましたが、他の色のベルトを使っていてなかなか出番がなさそうなので出品いたします。革と言えばエルメス！ということで、革質はその辺のメゾンと比較しても比べ物にならないくらい高品質です。色は使いやすくて人気の黒/ショコラ。気分やシューズの色に合わせて黒と茶色の双方でコーディネート可能です。サイズはゴールデンサイズともいえる85。自宅で試着したのみなので新品同様になります。探してた方いかがでしょうか？付属品…なし（写真に写ってる布袋を附属希望の場合はご相談ください）
http://narcologia.ru/goods/preference449938.html
http://narcologia.ru/goods/perforce645465.html
http://narcologia.ru/goods/peroration471615.html

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