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シオタ　CIOTA 半袖吊り天竺ポケット付きTシャツ　サイズ7
商品番号 E25702519282
商品名

シオタ　CIOTA 半袖吊り天竺ポケット付きTシャツ　サイズ7
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シオタのスビンコットン度詰め天竺ポケット付き半袖Tシャツです。3時間程度の着用のみになります。希少なサイズ　7ベージュ肩幅54cm身幅59cm着丈75cmCIOTA　CSLM-106M　定価は¥17600のお品です。何卒よろしくお願い致します。
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