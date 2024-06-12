シオタ　CIOTA 半袖吊り天竺ポケット付きTシャツ　サイズ7

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シオタのスビンコットン度詰め天竺ポケット付き半袖Tシャツです。3時間程度の着用のみになります。希少なサイズ 7ベージュ肩幅54cm身幅59cm着丈75cmCIOTA CSLM-106M 定価は¥17600のお品です。何卒よろしくお願い致します。