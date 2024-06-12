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NANNI メタルボールベルトシャンパンゴールド
商品番号 E32259773573
商品名

NANNI メタルボールベルトシャンパンゴールド
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,584 円
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商品詳細

NANNIメタルボールベルトシャンパンゴールドナンニSHAMPANGOLD579サイズ105cmウエスト100〜110cm数回使用しました保存袋と札付きます年数が経っているので多少全体にくすみが出てますバックルは元々のこの様な風合いですカラー···ゴールド素材···本革
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