NANNI メタルボールベルトシャンパンゴールド

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商品詳細
NANNIメタルボールベルトシャンパンゴールドナンニSHAMPANGOLD579サイズ105cmウエスト100〜110cm数回使用しました保存袋と札付きます年数が経っているので多少全体にくすみが出てますバックルは元々のこの様な風合いですカラー···ゴールド素材···本革
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