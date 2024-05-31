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HIGH FIVE　FACTORY　キャップ
商品番号 Y32608694762
商品名

HIGH FIVE　FACTORY　キャップ
ブランド名 ハイファイブ
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ　NEWERA　59FIFTY三代目JSoulBrothers山下健二郎がディレクションするブランドHIGHFIVEFACTORYとのコラボコレクションラウンドロゴ　ブラック　限定モデル撥水加工を施しています。シルエットはニューエラを代表する59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。カラー　ブラックサイズ　７³/₄よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/symmetric656745.html
http://narcologia.ru/goods/traverse43826.html
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