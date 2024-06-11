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棗巳波 きらどる　ぬいぐるみ
商品番号 T19876883791
商品名

棗巳波 きらどる　ぬいぐるみ
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

棗巳波1点です獲得後、保管しておりました。人の手に渡った品物ですので、状態を極度に気にされる方はご遠慮お願いします。水濡れ対策をして発送致します。タグ付ききらどるアイナナぬいŹOOĻZOOLプライズ劇場版アイドリッシュセブンきらどるぬいぐるみ〜ONLYONCE,ONLY7TH.〜vol.4
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