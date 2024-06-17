バーバリー カシミヤ100%マフラー

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商品詳細
素材:毛(カシミヤ)100%概寸:縦130cm(フリンジ部分除く)横30cm数回使用でクリーニング後、自宅保管しておりました。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。#マフラー#バーバリー
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