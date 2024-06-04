RATS WAY OF LIFE CAP 新品未使用タグ付き

新品・未使用品タグ付きRATSEMBROIDERYCAP\"WAYOFLIFE\"カラー BLACKサイズ フリー【商品説明】○オリジナルで作成した王道の6パネルベースボールキャップボディーを使用。国内で作成されたしっかりとした作りがオリジナルならでは。○初期から続く人気ロゴを刺繍。○RATSの根底にあるクルー意識や仲間たちとの絆を端的に表現したメッセージ性の高いアイテム。○スナップバックでサイズ調整可。質問等ありましたらコメントください。検索用tenderloinhideandseekratswayoflifeporkchopneighborhoodwtapswindandseesupremechallenger長瀬木村拓哉キムタク



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