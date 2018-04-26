プラダ 黒レザー 二つ折り長財布 三角プレート

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プラダ黒レザー二つ折り長財布三角プレート数回使用しただけでほぼ未使用品です。箱はございませんが、大切に自宅保管しておりました。小傷やシワなど無く、とても綺麗なお品物です。サイズ 縦:約10cm横:約19.5cmマチ:約2cm⚠素人寸法ですカラー...ブラック財布形...長財布素材...本革高島屋京都店で購入しました。