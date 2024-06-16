【サプライのみ】ポケモンカードゲームクラシックclassic

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商品詳細
◾️商品名：ポケモンカードゲームClassic・プレイマット一体型ケース…1個・フリップデッキケース…3個・デッキシールド（64枚入り）…3セット・ツールボックス…1個・ダメカン…64個(10ダメカン…36個、50ダメカン…18個、100ダメカン…10個)・どく・やけどマーカー…各2個・銀球…2個注意:カードは封入されていません。ポケモンセンターから届いた段ボールにそのまま入れて発送させて頂きます。※お写真２枚目すり替え防止含め、ご購入後の返品は出来かねますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/recycling521914.html
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