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【サプライのみ】ポケモンカードゲームクラシックclassic
商品番号 Q52485634523
商品名

【サプライのみ】ポケモンカードゲームクラシックclassic
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,132 円
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商品詳細

◾️商品名：ポケモンカードゲームClassic・プレイマット一体型ケース…1個・フリップデッキケース…3個・デッキシールド（64枚入り）…3セット・ツールボックス…1個・ダメカン…64個(10ダメカン…36個、50ダメカン…18個、100ダメカン…10個)・どく・やけどマーカー…各2個・銀球…2個注意:カードは封入されていません。ポケモンセンターから届いた段ボールにそのまま入れて発送させて頂きます。※お写真２枚目すり替え防止含め、ご購入後の返品は出来かねますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/recycling521914.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle742625.html
http://narcologia.ru/goods/message280327.html
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