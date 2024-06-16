adidas ソーラーヒューマンノマド　RED

アディダスソーラーヒューマンノマド\"ファレル・ウィリアムス\"ホワイト/ブラック/レッドBB9527イエローベースのPharrellWilliamsxadidasOriginalsNMD“HUMANRACE”(ファレル・ウィリアムスアディダスオリジナルスエヌエムディー“ヒューマンレース）ブラック/ホワイト/イエローのニットアッパーに、真っ赤なアウトソールを装備。アッパーに「3MP0W3R」「1N5P1RE」のテキストが刺繍されてます。ホームクリーニングしておりす。比較的綺麗だと思います。箱はございません。他の紐もございません。よろしくお願い致します



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