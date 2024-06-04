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DSQURED2 ディースクエアード ラメベルト シルバー
商品番号 R48310598854
商品名

DSQURED2 ディースクエアード ラメベルト シルバー
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DSQURED2ディースクエアードのラメ加工ベルトです。サイズはMで90-100ｃｍの間に5つベルト穴が開いております。ラメ加工が施されたレザーベルトにシルバーのバックルでアクセントを付けております。日本正規代理店価格は4～5万円すると思います。長い間、店のマネキンに巻いていたのでので、若干の巻き癖が付いております。ベルト部分全長：約118.0㎝全幅：約2.5㎝ベルト穴の位置：90～100㎝の間に5つバックル部分約3.0㎝×約5.0㎝素材...本革カラー...シルバー
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