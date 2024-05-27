NEEDLES バードシューティング キャップ L レオパード柄 ポリエステル ...

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商品詳細
ダウンDI014日本製サイズ:L(内周62-64cm)カラー:レオパードコンディション:【B】使用感の目立たない商品素材:ポリエステルリユースショップ購入 トレンドのTHENORTHFACEノースフェイスやコロンビアなどのアウトドアスタイル、adidasスウェットトレーナーパーカーTシャツコーデュロイパンツやNIKEスキニージョガートラックパンツなどと合わせてのスポーツMIXスタイルなどにもオススメです。90sなどビンテージパーカーやナイロンジャケットスウェットトレーナーなど古着MIXや個性派ファッション個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。2023060601
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