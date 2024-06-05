未使用品 《MARNI》　マルニ　ナイロン＆レザー　ベルト　紺

《MARNI》 マルニ ナイロン＆レザー ベルト正規品で、新品からの未使用品です。タグは残してあります商品コード:726001014定価 23,000円イタリア製●色：NAVY（紺）●サイズ： L※製品表記以下実寸です。全長：123cm（バックル含まず）ベルト幅：4cm※素人採寸のため多少の誤差がございます。●素材ナイロン：69%ポリエステル：31%レザー部：牛革●状態新品から未使用でタグ付きの正規品です。目立つ汚れ、ほつれ等はありません。タグにシールを剥がしたあとがあります。●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。個人保管ですので見落とす汚れや細かな傷などがあるかもしれません。神経質な方は入札しないでください。値下げ交渉は金額によっては考えたいと思います。



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