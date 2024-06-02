特価品グッチ艶黒コットンブルゾンジャケット

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ジップ・ボタン···ジップアップ素材···コットンカラー···ブラック柄・デザイン···無地フード···フードなし季節感···春、秋状態中古品サイズ着丈約65cm身幅約56cm袖丈約71cmグッチ艶ブラックコットンブルゾンジャケットになります。銀座コメ兵自身購入8万円くらいだったと思います。50表記XLサイズになりますがLサイズの方でも大丈夫だと思います。春や秋の季節にＴシャツの上からさっと羽織れるとても軽く着回しの良いブルゾンジャケットになります。目立つ傷や汚れは基本的にないですがあくまで中古品になりますので細かな傷汚れくすみなど気になる神経質な方は購入を控えて下さい。購入してからの使用回数は3.4回程度になります。襟元や腕回りも毛羽立ちもありません。尚購入レシートや布袋ハンガーなどの付属品はありません。現品のみとなります。宜しくお願い致します。