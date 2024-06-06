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新品VANS バンズ　ERA エラ　レオパード
商品番号 G99690754753
商品名

新品VANS バンズ　ERA エラ　レオパード
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANS【ヴァンズ】のクラシックラインのアイコンモデル・ERA(エラ)。汎用性の高いデザインで、幅広いジャンルにて支持を受けている。MUSICをテーマにアレンジが施されたエラ・レオパード。アッパーはスエード素材に同色で凹凸のある柄をプリント高級感かつ存在感のある1足です。★ブランド：VANSバンズ　V95CFLEOPARD★状態　　新品★デザイン　スニーカー　シューズ　靴　★サイズ　26.5cm★カラー　画像参照
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