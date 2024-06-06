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ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック 50cm ブラック
商品番号 I23859948901
商品名

ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック 50cm ブラック
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,328 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒いケースも付きます。【羽生結弦選手愛用商品】ファイテン(phiten)ネックレスRAKUWAネックチョッパーモデルシンプルなカラーリングのネックレス。V字のトップが鎖骨の前で自然なラインを形成。ビジネスや、カジュアル、フォーマルなど様々なシーンに。メタックスファイテンの水溶化メタル技術により、各種金属をナノレベルで水中に分散。素材:紐部(生地)/ナイロン紐部(中芯)/エラストマー留め具/純チタン、ステンレス、ポリアセタール性別:男性/女性サイズ:50cmカラー:ブラック技術:メタックスカラー...ブラック
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