バラクータ（BARACUTA）G4 ダークネイビー サイズ36 Mサイズ

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バラクータ（BARACUTA）のG4になります。modernclassicのためダボ付き感なくスマートに着こなせます。サイズ:36（日本Mサイズ相当）カラー:ダークネイビーG9を着る方は多くいますがG4はビジネス感もありオフィスカジュアルにおいても重宝出来る作りとなっています。購入したままあまり着る機会がなくクローゼットにしまったままのため出品となります。購入時のタグも付属となります。