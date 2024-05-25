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バラクータ（BARACUTA）G4 ダークネイビー サイズ36 Mサイズ
商品番号 S52876930517
商品名

バラクータ（BARACUTA）G4 ダークネイビー サイズ36 Mサイズ
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 16,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラクータ（BARACUTA）のG4になります。modernclassicのためダボ付き感なくスマートに着こなせます。サイズ:36（日本Mサイズ相当）カラー:ダークネイビーG9を着る方は多くいますがG4はビジネス感もありオフィスカジュアルにおいても重宝出来る作りとなっています。購入したままあまり着る機会がなくクローゼットにしまったままのため出品となります。購入時のタグも付属となります。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis806444.html
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