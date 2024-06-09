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旧プレイアーツ ザックス、クラウドセット　FFVII
商品番号 S68615552293
商品名

旧プレイアーツ ザックス、クラウドセット　FFVII
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイアーツのザックスとクラウドです。ザックスは棚に飾っていたので傷みあると思います。クラウドは購入後に一度箱から出してすぐ元に戻して放置していた物でフィギュア本体は綺麗な方だとおもいます。両方とも箱は傷んでいます。クラウドの箱は背面剥がれてきてます。クライシス・コア-ファイナルファンタジーVIIプレイアーツザックス・フェア#スクウェア・エニックス#クライシス・コア_ファイナルファンタジーVIIプレイアーツザックス・フェア
http://narcologia.ru/goods/message994127.html
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