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商品詳細
10thAnniversaryFSイベントfree銀テープ(銀テ)5色セット青赤黄色緑紫七瀬遙橘真琴葉月渚竜ヶ崎怜松岡凛スタファイStyleFIVE落ちてきたものなので折れシワ等ご容赦ください梱包方法プラスチックケースに入れて発送予定(2枚目参照)即購入OK
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