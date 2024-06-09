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free 銀テープ
商品番号 S84789495006
商品名

free 銀テープ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10thAnniversaryFSイベントfree銀テープ(銀テ)5色セット青赤黄色緑紫七瀬遙橘真琴葉月渚竜ヶ崎怜松岡凛スタファイStyleFIVE落ちてきたものなので折れシワ等ご容赦ください梱包方法プラスチックケースに入れて発送予定(2枚目参照)即購入OK
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