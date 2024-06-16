VINTAGE ヴィンテージ シルバー925豚鼻チェーンブレスレット/メキシカン

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アメリカで買い付けたメキシカンジュエリーの豚鼻チェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約20㎝（手首周り16㎝で丁度良くゆとりがある程度）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）メキシカンジュエリーの中でも人気の豚鼻チェーンのブレスレットです。この機会にいかがでしょうか⁇