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サンローラン　長財布
商品番号 E47152217959
商品名

サンローラン　長財布
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

サンローランの長財布でカラーはホワイトです。使用感や汚れが少しありますがまだまだ使えると思います。●サイズ：縦幅12cm横幅21cm●付属品：箱付き●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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