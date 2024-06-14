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商品詳細
【商品情報】傷汚れ有無…目立った汚れ、傷は無しサイズ…縦 19横 9.5.マチ 1.5色…紺色素材…紺色内側 カード 16枚 お札 ファスナー【その他】状態は写真でご確認ください。素人保管になります。多少の使用感はございます。梱包はリサイクル資材を使用することがございます。ご了承ください。
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