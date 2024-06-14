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バーバリー　長財布
商品番号 M61285297835
商品名

バーバリー　長財布
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品情報】傷汚れ有無…目立った汚れ、傷は無しサイズ…縦　19横　9.5.マチ　1.5色…紺色素材…紺色内側　カード　16枚　お札　ファスナー【その他】状態は写真でご確認ください。素人保管になります。多少の使用感はございます。梱包はリサイクル資材を使用することがございます。ご了承ください。
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