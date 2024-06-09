美品 ✨ Tiffany＆Co. ティファニー ナローリング 17号

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商品をご覧いただきありがとうございます✨✨お品は✨美品✨Tiffany＆Co.ティファニーナローリング17号です。ナローリングはティファニーの代表的なデザインの1つで、身につければ直ぐにティファニーだとわかり周囲の目線を引き付けます✨男性、女性どちらも身につけられるデザインです♪#ややこ【質の良い物をお得に】商品一覧はこちら◆サイズ17号素人採寸です。多少の誤差あり。◆素材シルバー925スターリングシルバーシルバー◆状態・中古品になりますので僅かな使用感はありますが目立つ傷や変色等なくすぐに身につけていただける状態です。細かな状態は画像にてご確認ください。◆購入場所プロが鑑定済み大手中古リサイクルショップで購入古物商許可証【東京都公安委員会第308942215932号】◆発送方法簡易包装にて1〜3日で発送致します。日付指定、時間指定不可◆付属品現品のみ◆注意事項⭐商品は中古品になります。中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。⭐写真を確認していただき状態を把握した上で購入をお願い致します。⭐他に気になる部分がある場合、質問欄にてお気軽にお問い合わせください。速やかに対応させていただきます。⭐写真の撮影環境やお使いの端末により、現物と色味が異なる場合がございます。⭐出品物は記載している商品と付属品のみになります。ブランド箱等、付属品に記載していないその他小物は出品物に含まれません。⭐商品の日付指定時間指定は御遠慮ください。#ややこ【質の良い物をお得に】商品一覧はこちら#Tiffany＆Co.#ティファニー#ナローリング#指輪#リング#メンズリング