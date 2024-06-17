【P.Sanchez】 フィリップ•サンチェス インディアンジュエリー



ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ... ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ...



ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ... ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ...



ナバホペンダント フィリップ・サンチェス作 《ワイルドホース》-POWWOW ナバホペンダント フィリップ・サンチェス作 《ワイルドホース》-POWWOW



ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ... ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ...



ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ... ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ...



ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ... ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ...



存在感あり フィリップサンチェス ターコイズペンダント インディアン ... 存在感あり フィリップサンチェス ターコイズペンダント インディアン ...



存在感あり フィリップサンチェス ターコイズペンダント インディアン ... 存在感あり フィリップサンチェス ターコイズペンダント インディアン ...



ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ... ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ...



PHILLIP SANCHEZ （フィリップ・サンチェス） ｜ POWWOW（パウワウ ... PHILLIP SANCHEZ （フィリップ・サンチェス） ｜ POWWOW（パウワウ ...



ナバホ族フィリップ・サンチェス＜スリーピングビューティー ... ナバホ族フィリップ・サンチェス＜スリーピングビューティー ...



存在感あり フィリップサンチェス ターコイズペンダント インディアン ... 存在感あり フィリップサンチェス ターコイズペンダント インディアン ...



Phillip Sanchez / キングマンターコイズ / NAVAJO ナバホ インディアン インディアンジュエリー Phillip Sanchez / キングマンターコイズ / NAVAJO ナバホ インディアン インディアンジュエリー



ナバホ族 フィリップ・サンチェス作 インカローズトップ インディアン ... ナバホ族 フィリップ・サンチェス作 インカローズトップ インディアン ...



ナバホペンダント フィリップ・サンチェス作 《シエラネバダ・ターコイズ》-POWWOW ナバホペンダント フィリップ・サンチェス作 《シエラネバダ・ターコイズ》-POWWOW

閲覧ありがとうございます^^bunbunvintageメルカリ店です！質問が有ればお問い合わせ下さいませ。◆ブランド:P.Sanchezフィリップ・サンチェス◆品目:シルバーネックレス インディアンジュエリーナバホペンダント◆ランク:B◆素材:トップ/STERLING表記チェーン/925表記◆サイズ:高さ/34mm（全てのサルカン含まず）一つ目のサルカン含むと36.5mm全てのサルカン含むと43mm横幅/22mm多少の誤差はご了承下さい。◆色:ターコイズブルー◆状態:目立つダメージ無し◆付属品:無◆購入先:古物市場◆コメントナバホ系のペンダントトップです。比較的薄い発色のターコイズで合わせやすい色味かと思います。1970年代から活躍されてる作家さんの様です。中古品にはなるのでご理解いただいた上でご購入お願いいたします。不明な点があればご質問いただければと思います。#bunbunvintage#bunbunAccessory#bunbunインディアンジュエリー↑↑その他のアイテムはコチラランクS:未使用A:未使用に近い、未使用か判断がつかないくらい綺麗な状態AB:多少使用感はあるが綺麗な状態B:通常中古品BC:通常中古品よりやや使用感を感じる状態C:強い使用感がある状態D:ジャンク品、難あり品#インディアンジュエリー #メンズネックレス #シルバーアクセサリー