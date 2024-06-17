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ニューバランス　MR530SC 26.5cm シルバー
商品番号 R84239198664
商品名

ニューバランス　MR530SC 26.5cm シルバー
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ご注文後、24時間以内の発送を心がけております！！※専用箱で、型崩れしないように梱包して発送します！！※クリーニング済みです！届いたらすぐ履いていただけます★期間限定でフォロー割実施中です★⭐︎5,000円以上　＝　200円引き⭐︎10,000円以上　＝500円引き●フォロー後、「フォロー済です」とコメントをください。●値下完了連絡確認後に、ご購入お願いします。———————————————————————商品名：ニューバランス　スニーカー　品番：MR530SCサイズ：26.5cmカラー：シルバー特徴：人気シリーズです。　　◆中古購入したものを販売してる為、元の箱はありません。発売日、販売時期等もわかりかねます、ご了承ください。◆目立つヨゴレやダメージは画像や説明に記載していますが、着用に支障が無いと判断した物は、説明は省いている場合があります◆画像につきましては、実物に近くなるように撮影しておりますが、多少異なる場合がございます。即購入可能ですが気になる点がございましたら、遠慮なくコメントお待ちしています。⭐︎スニーカー全商品⭐︎#みーのスニーカー　　　　　　　　　　　　　　　管理番号　41
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