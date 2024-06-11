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90s ヴィンテージ ユーズド ダブル セットアップ 燕尾服 菅田将暉
商品番号 T94100078473
商品名

90s ヴィンテージ ユーズド ダブル セットアップ 燕尾服 菅田将暉
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 10,458 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■はじめに当店のページをご覧いただきありがとうございますご購入の際はプロフィールをご確認くださいフォロワー割・まとめ買い割ございます■商品名vintageusedclothingdoublesetuptailcoatblackembroideryヴィンテージユーズド古着ダブルセットアップ燕尾服刺繍黒モードデザイン■状態(B)軽度の傷や汚れがある商品→襟首少々汚れ有り■商品詳細ブランド：vintage素材　　：表記なし色　　　：turquoiselightblue表記：ALL着用感：L-XL程度※着用感は当店の独自の基準によるサイズ感です■採寸(多少の誤差がございます)平置きでジャケット肩幅52㎝身幅55㎝着丈116.5㎝袖丈64㎝スラックスウエスト40-49㎝(アジャスターで調節可股上37㎝股下82㎝ワタリ幅32.5㎝裾幅24㎝70s70年代　80s80年代　90s90年代　00s2000年代　の　vintageヴィンテージ　ビンテージ　古着　モード　ストリート　アメカジ　と様々なジャンルの洋服、アクセサリー#古着saya←他にも出品しております#setupitems■品番no.0400-us-ssmop000304
http://narcologia.ru/goods/recycling441814.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador806.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic846137.html

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