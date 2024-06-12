visvim 23AW REDSUN JACKET 非売品 ジャケット

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商品詳細
ブランド:visvim商品名:REDSUNJACKETサイズ:2カラー:ベージュ素材:表地:コットン50%.ナイロン50%裏地:レーヨン100%別布:コットン100%中地:ポリエステル100%生産国:日本製採寸:着丈65cm.身幅56cm.肩幅54cm.袖丈57cm状態:新品未使用タグ付き商品説明23AW展示会時に関係者のみに配布された非売品で、市場に流通する事の無い希少なアイテムです。宜しくお願い致します。#SUPREME#STUSSY#NEIGHBORHOOD#WTAPS#UNDERCOVER#KAPITAL#DESCENDANT#N.HOLLYWOOD#COMOLI#AURALEE#ISSEYMIYAKE#マルジェラ#ラフシモンズ#ヘルムートラング#ギャルソン
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