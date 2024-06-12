ハンティングワールド　パスケース(カード入れ) 新品・未使用品

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ハンティングワールドのパスケースです。新品・未使用品になります。定価:27500円(税抜25000円)詳細な寸法等は写真にてご確認下さい。他のアプリでも出品しておりますので、購入の際はコメント欄までその旨ご連絡よろしくお願い致します。カラー···グレー素材···牛革