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プレリー銀座　ボックスカーフ使用　高級名刺入　箱入リ　名刺入れ
商品番号 U75285527939
商品名

プレリー銀座　ボックスカーフ使用　高級名刺入　箱入リ　名刺入れ
ブランド名 プレリー
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック素材...本革プレリー銀座の高級名刺入れです。とても素晴らしいデザインなので男女兼用お使い頂けると思います。　　　フランス製ボックスカーフを使用表　仔牛革(フランス製)　黒色内　牛革(日本製)　　　　エンジ色　　　プレリーオリジナルのセミアンリン革縦11cm　横7.5cm　(開いて15.4cm位)入れる所　５ヶ所あります。クロス、取り扱いのご注意、お手入れ、保管方法Kintetsuのタグボックスカーフの説明プレリー銀座のタグ等　箱についてます。とても美しい、上品な名刺入れと思います。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/troupe606211.html
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ボックスカーフ　ヴェネチアン　名刺入　「プレリーギンザ」　NP56310
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