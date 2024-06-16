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専用クーパーズタウンボールキャップ LosAngeles Angels NAVY
商品番号 E36621874347
商品名

専用クーパーズタウンボールキャップ LosAngeles Angels NAVY
ブランド名 クーパーズタウンボールキャップ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COOPERSTOWNBALLCAP(クーパーズタウンボールキャップ)1943LosAngelesAngelsCooperstownBallCapのベースボールキャップです。マイナーリーグPacificCoastLeagueの1943LosAngelesAngels1943年モデルです。サイズ調整可能なストラップ付です。■Material:コットン100%■SIZE:FREE※アジャスター付き※サイズは商品によって若干の誤差が出る場合があります。
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[Cooperstown Ball Cap] [クーパーズタウン ボールキャップ] LAP1943 ロサンジェルス エンジェルス 1943年モデル NAVY NO WASH アメリカ製
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