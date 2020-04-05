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1975年 ビンテージ スクールリング クラスリング カレッジリング シルバー
商品番号 Q63104017308
商品名

1975年 ビンテージ スクールリング クラスリング カレッジリング シルバー
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ　スクールリング　クラスリング1975年　TRANSFIGURATIONSCHOOL材質:シルバー925(sterlingの刻印有り）ストーン:ブルー（目立つ傷無し）サイズ:10.5号（内周約51mm）※サイズについては最後の写真を参照青い石が付けられています。シルバーは年代相応に黒く経年変化しており、雰囲気があります。アメリカのアンティーク、ビンテージのアクセサリーを扱うディーラーさんから、スクールリングをまとめて売ってもらいました。ボリュームあるので、男性がピンキーリングにしても可愛くならずに良いかと思います。
http://narcologia.ru/goods/reproduce699055.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador91206.html
http://narcologia.ru/goods/recommended237990.html
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1975年♦カレッジリング♦College Ring♦スターリングシルバー♦15号♦ブルー
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1975年 ビンテージ スクールリング クラスリング カレッジリング シルバー
1975年製 カレッジリング | hartwellspremium.com
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