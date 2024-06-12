ポールスミス　カードケース

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商品詳細
ポールスミスPaulSmithブライトストライプステッチBrightStripeStitchカードケースカードホルダー名刺入れCardCaseCardHolderNameCardHolderカラー：ブラック黒Blackサイズ：縦約7.6㎝、横約11.1㎝、厚さ約1.6cmポケット：カード5中古品Used・内容本体のみの出品となります。・状態表面に傷とくすみが見受けられます。・発送本日〜明日のどちらかでお手続きをさせていただきます。水濡れ防止もしっかりさせていただきます。
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