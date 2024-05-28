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値下げ！【新品】PUMA　プーマ特注コブラ刺繡キャップ　白★RETRO ROPE
商品番号 I44829739637
商品名

値下げ！【新品】PUMA　プーマ特注コブラ刺繡キャップ　白★RETRO ROPE
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,720 円
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商品詳細

値下げ！5880円→4780円★コメントなし即購入OK★送料無料★定形外郵便での発送となりますPUMAGOLF/USプーマの「RETROROPE」キャップです。フロントに筆記体のブランド刺繍ロゴとカラーロープがありレトロ感たっぷりです。バックにプーマキャット刺繍入り、スナップバック部分にPUMAワードのミニタグ付きのFLEXFIT110のスナップバック・キャップです。左側に別注のコブラ刺繍入り（ダブルネーム）の希少な商品です。リッキーファウラーはじめプーマ契約プロ着用モデルです。アメリカのPUMAからの直輸入正規品ですので新品未使用品ブランドタグ付きとなります。●カラーブライト・ホワイト●サイズ約55〜60cm●素材フロント裏地　ポリエステル　100%本体　ポリエステル　95%　ポリウレタン　5%質問ございましたらお気軽にコメントくださいませ。
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