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ST-2 (Power Stack)
商品番号 I95714310622
商品名

ST-2 (Power Stack)
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ST-2(PowerStack)BOSS#BOSS#ST_2_PowerStack_種類···エフェクター・プロセッサーライブで1度使用し、傷や汚れもほとんど無い状態です。アダプターと電池両方使用可能で、ガリなどもありません。ケースと保証書、説明書を付属させていただきます。値段交渉に関しては適切な値段の範囲であれば受け付けますので、コメント欄にて遠慮無く言ってください。サウンドの特徴としてはとにかくオールマイティなサウンドです。私は基本的にスタジオのアンプを使用するのですが、マーシャルのヘッドの真空管がヘタレていることは珍しくなくその際の御守り的な感じで使用していました。これをベースに音作りをすると安定して好みのサウンドが作れたので、とても重宝していました。歪みの深さに関してはローゲインからハイゲイン、メタルは少し厳しいかなと思いますが、他の歪みエフェクターと併用すれば更に音作りの幅は広がると思います。
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