CHANEL シャネル　CHANEL文字柄　お洒落

汚れや傷もなく綺麗な状態です。写真では濃い色の部分が暗く写っていますが、写真6枚目が実物の色に1番近いです。素材 シルク100%大剣先 9cm色 薄い茶系イタリア製【CHANEL】の文字の柄でとてもお洒落です。中古品である事をご理解いただき、購入をご検討ください。写真写りで若干色の違いがありますので、ご確認の上、ご購入ください。専用の箱はありません。⭐︎専用ページの作成はしておりません。宜しくお願いします(*・ω・)*__)ペコリ



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