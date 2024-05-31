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CHANEL シャネル　CHANEL文字柄　お洒落
商品番号 A40139221474
商品名

CHANEL シャネル　CHANEL文字柄　お洒落
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

汚れや傷もなく綺麗な状態です。写真では濃い色の部分が暗く写っていますが、写真6枚目が実物の色に1番近いです。素材　シルク100%大剣先　9cm色　薄い茶系イタリア製【CHANEL】の文字の柄でとてもお洒落です。中古品である事をご理解いただき、購入をご検討ください。写真写りで若干色の違いがありますので、ご確認の上、ご購入ください。専用の箱はありません。⭐︎専用ページの作成はしておりません。宜しくお願いします(*・ω・)*__)ペコリ
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